2019-09-17T11:33:16+03:00
Общество

Бешеную енотовидную собаку подстрелили в Тверской области

Это девятнадцатый случай бешенства в регионе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области выявили бешенство у енотовидной собакиВ Тверской области выявили бешенство у енотовидной собакиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Очередной случай бешенства среди диких животных был зарегистрирован в Бельском районе Тверской области.

Патологический материал от убитой енотовидной собаки поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию. Животное было убито на территории угодий районного общества охотников и рыболовов вблизи деревни Егорье.

После проведенных исследований специалисты лаборатории установили, что енотовидная собака была больна бешенством.

Отмечается, что это девятнадцатый официально зарегистрированный случай выявления опасного заболевания с начала года.

Полученные результаты анализов направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ" по системе Раннего Оповещения, в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области и в областное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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