Бешеную енотовидную собаку подстрелили в Тверской области
Очередной случай бешенства среди диких животных был зарегистрирован в Бельском районе Тверской области.
Патологический материал от убитой енотовидной собаки поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию. Животное было убито на территории угодий районного общества охотников и рыболовов вблизи деревни Егорье.
После проведенных исследований специалисты лаборатории установили, что енотовидная собака была больна бешенством.
Отмечается, что это девятнадцатый официально зарегистрированный случай выявления опасного заболевания с начала года.
Полученные результаты анализов направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ" по системе Раннего Оповещения, в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области и в областное Управление Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU