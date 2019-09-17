Бешеную енотовидную собаку подстрелили в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-17T11:33:16+03:00

В Тверской области выявили бешенство у енотовидной собаки Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Это девятнадцатый случай бешенства в регионе

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Очередной случай бешенства среди диких животных был зарегистрирован в Бельском районе Тверской области.

Патологический материал от убитой енотовидной собаки поступил в Тверскую межобластную ветлабораторию. Животное было убито на территории угодий районного общества охотников и рыболовов вблизи деревни Егорье.

После проведенных исследований специалисты лаборатории установили, что енотовидная собака была больна бешенством.

Отмечается, что это девятнадцатый официально зарегистрированный случай выявления опасного заболевания с начала года.

Полученные результаты анализов направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ" по системе Раннего Оповещения, в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области и в областное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU