2019-09-17T11:21:17+03:00
Общество

Движение на улице Горького в Твери может быть затруднено в связи с ремонтом

Работы начнутся 18 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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В Заволжье приступают к ремонту улицы Горького Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Заволжье приступают к ремонту улицы Горького Фото: пресс-служба администрации Твери
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Ремонтировать улицу Горького в Заволжском районе Твери начнут уже завтра, 18 сентября. Заменить асфальт предстоит на участке от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта, т.е. на всей протяженности улицы.

Ремонт будет проводиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется в областной столице.

После демонтажа существующего покрытия на одной из основных магистралей Заволжского района уложат щебёночно-мастичный асфальтобетон.

В администрации города предупредили, что на период ремонта проезд автотранспорта по улице Горького может быть частично затруднён. Автовладельцам рекомендуется по возможности использовать пути объезда, в частности, по уже отремонтированной набережной Афанасия Никитина или по улице Красина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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