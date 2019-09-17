В Тверской области четыре человека умерли от отравления неизвестной жидкостью

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-17T11:06:05+03:00

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Сообщение о произошедшем поступило в следственный отдел 16 сентября.

Следствием установлено, что накануне вечером 44-летний мужчина пришел в одну из квартир поселка Зеленогорский Вышневолоцкого района Тверской области в гости к своим знакомым - 36-летней женщине и 44-летнему мужчине, с которыми совместно употребил жидкость из бутылки, которую принес с собой. Затем мужчина "навестил" еще одного приятеля. А на утро его тело и тела трех погибших обнаружили в квартирах.

- Для установления точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы и судебно-химические экспертизы жидкости, содержащейся в бутылках, изъятых на местах происшествий, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Четыре человека погибли от отравления неизвестной жидкостью Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть четырех лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Место производства и сбыта жидкости устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU