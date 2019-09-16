Центр развития волонтёрских программ Тверского госуниверситета проведёт день открытых дверей

16 Сент. 21:30 2019-09-16T21:30:30+03:00

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День открытых дверей Центра развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ состоится завтра, 17 сентября, в 16:00.

- Опытные добровольцы поделятся знаниями, расскажут чем можно будет заниматься в Волонтёрском центре, как зарегистрироваться на портале «Добровольцы России» и участвовать в проекте Ассоциации волонтёрский центров «СВОИ», - сообщают организаторы мероприятия.

В программе дня открытых дверей:

- показ короткометражных видеофильмов о жизни волонтёров;

- встреча с добровольцами, работавшими на таких масштабных событиях, как Чемпионат мира по футболу 2018, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман», и многих других;

- интерактивная игра по решению социальных кейсов из волонтёрской практики;

- запись на обучение по программе «Волонтёры успеха»;

- и просто дружеское общение.

Будущих волонтёров ждут по адресу: Студенческий переулок, д. 13, корпус «А» ТвГУ, 1 этаж, кабинет 103.

ИСТОЧНИК KP.RU