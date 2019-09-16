Центр развития волонтёрских программ Тверского госуниверситета проведёт день открытых дверей
День открытых дверей Центра развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ состоится завтра, 17 сентября, в 16:00.
- Опытные добровольцы поделятся знаниями, расскажут чем можно будет заниматься в Волонтёрском центре, как зарегистрироваться на портале «Добровольцы России» и участвовать в проекте Ассоциации волонтёрский центров «СВОИ», - сообщают организаторы мероприятия.
В программе дня открытых дверей:
- показ короткометражных видеофильмов о жизни волонтёров;
- встреча с добровольцами, работавшими на таких масштабных событиях, как Чемпионат мира по футболу 2018, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман», и многих других;
- интерактивная игра по решению социальных кейсов из волонтёрской практики;
- запись на обучение по программе «Волонтёры успеха»;
- и просто дружеское общение.
Будущих волонтёров ждут по адресу: Студенческий переулок, д. 13, корпус «А» ТвГУ, 1 этаж, кабинет 103.
ИСТОЧНИК KP.RU