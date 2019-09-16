Лёша Зинатулин расскажет тверскому зрителю о тайнах Венеции
Областная научная библиотека имени Горького приглашает проникнуть в тайны прекрасной Венеции вместе с художественным руководителем студии "Знаки Сезонников" Лёшей Зинатулиным, который представит свой спектакль "Венеция Вивальди".
В основе рассказа Лёши Зинатулина - книга Патрика Барбье «Музыка и праздники эпохи барокко» и эссе переводчика и легендарного петербургского филофониста Ивана Лихачёва «Лекция о Вивальди».
С музыкальным сопровождением выступит ансамбль камерной музыки «Экспромт», прозвучат знаменитые «Времена года» и концерт для двух скрипок. Специальный гость – Наталья Петрова с цифровым аккордеоном.
Украсят постановку стихотворения о Венеции пера русских поэтов – А.С. Пушкина, П. А. Вяземского, А. А. Блока, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, И.А. Бродского.
Вход свободный. Встреча состоится в актовом зале библиотеки 22 сентября. Возрастное ограничение: 12+.
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