Лёша Зинатулин расскажет тверскому зрителю о тайнах Венеции

16 Сент. 20:54 2019-09-16T20:57:58+03:00

Приглашаются все любители театра, поэзии и музыки

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Областная научная библиотека имени Горького приглашает проникнуть в тайны прекрасной Венеции вместе с художественным руководителем студии "Знаки Сезонников" Лёшей Зинатулиным, который представит свой спектакль "Венеция Вивальди".

В основе рассказа Лёши Зинатулина - книга Патрика Барбье «Музыка и праздники эпохи барокко» и эссе переводчика и легендарного петербургского филофониста Ивана Лихачёва «Лекция о Вивальди».

С музыкальным сопровождением выступит ансамбль камерной музыки «Экспромт», прозвучат знаменитые «Времена года» и концерт для двух скрипок. Специальный гость – Наталья Петрова с цифровым аккордеоном.

Украсят постановку стихотворения о Венеции пера русских поэтов – А.С. Пушкина, П. А. Вяземского, А. А. Блока, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, И.А. Бродского.

Вход свободный. Встреча состоится в актовом зале библиотеки 22 сентября. Возрастное ограничение: 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU