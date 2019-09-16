2019-09-16T20:10:10+03:00
Общество

Дороги Твери обещают отремонтировать к середине ноября

Ремонтные работы полностью завершены на 16 объектах
Виктория ТУШКОВА
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Начат ремонт на улицах Склизкова, Ипподромной и Беляковском переулке.Начат ремонт на улицах Склизкова, Ипподромной и Беляковском переулке.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Ремонт дорог в Твери ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».По сообщению городской администрации на сегодняшний день асфальтобетон уложен на объектах площадью более 20 километров.

Работы полностью завершены на 16 объектах – это два участка проспекта Победы, набережная Афанасия Никитина, бульвар Профсоюзов, улицы Освобождения, Хромова, Лермонтова, Машинистов, Строителей, Бебеля и Фадеева, а также два участка улицы Орджоникидзе, части улицы Паши Савельевой, части улицы Оснабрюкской, Октябрьский проспект и участок Рябеевского шоссе.

Начат ремонт на улицах Склизкова, Ипподромной и Беляковском переулке.Срок завершения ремонта этих объектов – до 15 ноября.

- Приёмку объектов производит специальная комиссия, в состав которой входят представители администрации города, дирекции регионального территориального дорожного фонда, контролирующих организаций, Тверской городской Думы и общественности, - сообщает отдел информации и аналитики администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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