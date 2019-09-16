2019-09-16T16:13:24+03:00
Общество

В Твери нелегально торговали трикотажем, овощами и очками

Во всех районах города прошел рейд по объектам потребительского рынка
Ольга ТРОФИМОВА
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В районах Твери прошел рейд по пресечению нелегальной торговли Фото: пресс-служба администрации ТвериВ районах Твери прошел рейд по пресечению нелегальной торговли Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Твери сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации Твери совместно с судебными приставами провели рейд по объектам потребительского рынка.

В рамках мероприятия во всех районах города были выявлены недобросовестные продавцы. Так, за остановкой "улица Фадеева" нелегально торговали трикотажными изделиями. Продавщица имела непогашенную задолженность по штрафам в размере 38 тысяч рублей. Ещё один должник торговал шерстяными изделиями у дома №8 по проспекту Ленина – его долг по штрафам превышал 250 тысяч рублей. На Волоколамском проспекте продавец реализовывал очки, имея штраф в 200 тысяч рублей.

- Во всех трёх случаях несанкционированная торговля была прекращена, на товар был наложен арест, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе прошедшего рейда также была выявлена нелегальная продажа овощей и фруктов – у дома № 6 по Молодёжному бульвару и дома № 25 по улице Хромова. Продавщицы имели непогашенную задолженность по штрафам в размере 45 и 100 тысяч рублей соответственно. На их торговое оборудование наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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