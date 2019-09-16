В Твери маршрутка сбила пешехода
Угрозы жизни пострадавшей нет
В Твери маршрутка сбила пешехода Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 16 сентября, на улице Хромова в районе дома №80 в Твери.
Водитель маршрутного такси №6 сдавал задним ходом и наехал на женщину-пешехода, которая стояла в ожидании маршрутки.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель - таджик по национальности имеет водительское удостоверение.
Угрозы жизни пострадавшей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU