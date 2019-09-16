Лопнувшее колесо легковушки стало причиной ДТП в Тверской области
Два человека пострадали
Два человека пострадали в аварии на трассе М-11Фото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла в минувшее воскресенье, 15 сентября, в Бологовском районе, на 343-м км трассы М-11.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Пассат", наехал на разделительное ограждение из-за лопнувшего колеса, а затем столкнулся с большегрузом "Скания".
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. С травмами, не угрожающими жизни, они госпитализированы в ЦРБ Вышнего Волочка.
ИСТОЧНИК KP.RU