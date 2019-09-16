В Тверской области 11-летний мальчик выбежал из-за автобуса и попал под машину
ДТП случилось в Вышнем Волочке
Ребенок перебегал дорогу напротив школыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 16 сентября, на улице Екатерининская в Вышнем Волочке Тверской области.
Водитель на автомобиле "Рено Логан" сбил 11-летнего мальчика. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ребенок выбежал из-за автобуса в зоне видимости пешеходного перехода напротив школы.
У водителя признаков алкогольного опьянения не выявлено. На место аварии прибыл отец мальчика, самого пострадавшего госпитализировали в ЦРБ Вышнего Волочка. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU