В Тверской области 11-летний мальчик выбежал из-за автобуса и попал под машину

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-16T09:12:43+03:00

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Авария произошла утром, 16 сентября, на улице Екатерининская в Вышнем Волочке Тверской области.

Водитель на автомобиле "Рено Логан" сбил 11-летнего мальчика. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ребенок выбежал из-за автобуса в зоне видимости пешеходного перехода напротив школы.

У водителя признаков алкогольного опьянения не выявлено. На место аварии прибыл отец мальчика, самого пострадавшего госпитализировали в ЦРБ Вышнего Волочка. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU