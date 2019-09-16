В первом домашнем матче тверское "Динамо" уступило гостям из Караганды со счетом 0:1

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-16T08:43:33+03:00

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15 сентября в Твери начался сезон большого хоккея. В СК "Юбилейный" состоялся первый домашний матч хоккейного клуба "Динамо" - Тверь.

После торжественной церемонии открытия сезона управляющий директор ВХЛ Кирилл Пафифов и председатель областного спорткомитета Андрей Решетов произвели символическое вбрасывание.

С трибун за ходом игры "Динамо" - "Сарыарка" наблюдали более 1750 зрителей. Первый периоде чемпионы из Караганды выглядели агрессивнее в атаке. После перерыва бело-голубые прибавили в движении, игра выровнялась. Но забить не получилось ни у хозяев, ни у гостей. Не дождались гола болельщики и в третьем периоде.

Первый и единственный гол зрители увидели на 64-й минуте. Его в ворота "Динамо" оформил защитник гостей Эдгарс Сиксна. Шайба пролетела со средней дистанции над лежащем без клюшки вратарем "Динамо".

Игра завершилась с минимальным счетом и принесла хозяевам одно очко в турнирной таблице.

Домашнюю серию матчей продолжит игра "Динамо" с новичком лиги - командой "Номад" из столицы Казахстана. Матч состоится в СК "Юбилейный" 17 сентября в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU