Грузовик буквально смял легковушку в ДТП на опасном повороте под Тверью
Днём 14 сентября в Калининском районе под так называемым цыганским посёлком (дорога Тверь-Рождествено -1 мая - Ильинское) автомобиль марки "Форд Мондео" совершил столкновение с грузовиком.
ДТП произошло на повороте, который известен водителям как сложный и довольно опасный. По информации региональной Госавтоинспекции водитель "Форда", 30-летний мужчина, находится в тяжёлом состоянии, он госпитализирован. Пострадал также его пассажир. У водителя грузовика признаков алкогольного опьянения не обнаружено.
Кто стал виновником трагической аварии - предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU