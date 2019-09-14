Грузовик буквально смял легковушку в ДТП на опасном повороте под Тверью

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-14T17:35:25+03:00

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Днём 14 сентября в Калининском районе под так называемым цыганским посёлком (дорога Тверь-Рождествено -1 мая - Ильинское) автомобиль марки "Форд Мондео" совершил столкновение с грузовиком.

ДТП произошло на повороте, который известен водителям как сложный и довольно опасный. По информации региональной Госавтоинспекции водитель "Форда", 30-летний мужчина, находится в тяжёлом состоянии, он госпитализирован. Пострадал также его пассажир. У водителя грузовика признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

Кто стал виновником трагической аварии - предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU