2019-09-14T17:35:25+03:00
Происшествия

Грузовик буквально смял легковушку в ДТП на опасном повороте под Тверью

Серьёзно пострадал водитель легковой машины
Виктория ТУШКОВА
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Фото с места ДТП. Фото: Марина Берестнёва, vk.com/podslyshano_y_voditelei69Фото с места ДТП. Фото: Марина Берестнёва, vk.com/podslyshano_y_voditelei69
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Днём 14 сентября в Калининском районе под так называемым цыганским посёлком (дорога Тверь-Рождествено -1 мая - Ильинское) автомобиль марки "Форд Мондео" совершил столкновение с грузовиком.

ДТП произошло на повороте, который известен водителям как сложный и довольно опасный. По информации региональной Госавтоинспекции водитель "Форда", 30-летний мужчина, находится в тяжёлом состоянии, он госпитализирован. Пострадал также его пассажир. У водителя грузовика признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

Кто стал виновником трагической аварии - предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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