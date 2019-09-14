ТвойРечной: в Твери сегодня начинает работу арт-площадка у развалин Речного вокзала
"Мы хотим привлечь внимание к проблеме сохранения архитектурного наследия в Твери, в том числе и к проблеме разрушения Речного Вокзала", говорят организаторы арт-пространства ТвойРечной. Площадка начнёт функционировать уже сегодня..
Гостей встретят в 14:00, для их удобства подготовят гамаки и пуфы.
В15:00 прозвучит приветственное слово, после чего перед собравшимися выступит известный тверской бард Татьяна Винокурова.
С 15:45 начнутся поэтические блоки. Тверские поэты будут делиться с публикой своим творчеством.
С 17:30 до 18:30 - мастер-класс по парным социальным танцам, бразильский зук и латина.
Дальше будет звучать живая музыка, а в 19:30 стартуют финальные поэтические блоки.
Завершением вечера станет джем-сессия.
Напомним, здание Речного вокзала обрушилось в ночь с 7 на 8 августа 2017 года. С тех пор окончательное решение о его судьбе так и не было принято.
ИСТОЧНИК KP.RU