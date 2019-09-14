ТвойРечной: в Твери сегодня начинает работу арт-площадка у развалин Речного вокзала

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-14T11:43:33+03:00

Здание Речного вокзала обрушилось в 2017 году. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Поэты, музыканты и другие неравнодушные к творчеству и судьбе "Речного" люди соберутся близ руин вокзала

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"Мы хотим привлечь внимание к проблеме сохранения архитектурного наследия в Твери, в том числе и к проблеме разрушения Речного Вокзала", говорят организаторы арт-пространства ТвойРечной. Площадка начнёт функционировать уже сегодня..

Гостей встретят в 14:00, для их удобства подготовят гамаки и пуфы.

В15:00 прозвучит приветственное слово, после чего перед собравшимися выступит известный тверской бард Татьяна Винокурова.

С 15:45 начнутся поэтические блоки. Тверские поэты будут делиться с публикой своим творчеством.

С 17:30 до 18:30 - мастер-класс по парным социальным танцам, бразильский зук и латина.

Дальше будет звучать живая музыка, а в 19:30 стартуют финальные поэтические блоки.

Завершением вечера станет джем-сессия.

Напомним, здание Речного вокзала обрушилось в ночь с 7 на 8 августа 2017 года. С тех пор окончательное решение о его судьбе так и не было принято.

ИСТОЧНИК KP.RU