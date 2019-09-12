В Твери запустили продажу билетов на матчи ХК "Динамо"

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-12T13:22:39+03:00

Приобрести билеты можно будет в кассах СУ "Юбилейный"

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В Твери дан старт билетной кампании на сезон матчей 2019/20 годов. Билеты на игры "Динамо" - Тверь начнут продавать в 17:00 13 сентября.

В новом сезоне Чемпионата ВХЛ стоимость билета на одну домашнюю игру тверского "Динамо" составит 150, 200 или 250 рублей, в зависимости от места на трибуне.

Для пенсионеров действуют скидки. При предъявлении пенсионного удостоверения купить льготный билет можно на "зеленую" и "желтую" ценовые категории. Также на "зеленый" сектор со скидкой продаются билеты для студентов и детей в возрасте от 14 до 18 лет при предъявлении студенческого билета и паспорта.

В игровой день купить билет можно будет только на матч дня. Кассы арены находятся у центрального входа в спорткомплекс по адресу: г. Тверь, ул. Краснофлотская наб., д. 3.

На "зеленый" сектор действуют скидки для студентов, школьников и пенсионеров Фото: vhl.dynamo.ru

ИСТОЧНИК KP.RU