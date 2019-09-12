Житель Тверской области получил условный срок за самодельный пистолет

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-12T09:43:22+03:00

Осужденный собрал пистолет из запчастей, которые выточил на станке Фото архив "КП"

Оружие мужчина хранил в шкафу у себя дома

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Перед судом предстал житель Зубцовского района. Мужчину осудили за незаконное изготовление и хранения огнестрельного оружия.

Известно, что осужденный с помощью промышленного оборудования изготовил запчасти и детали для самодельного пистолета. Собранное ручное оружие для производства отдельных выстрелов он хранил в своей комнате в шкафу. Там его и нашли сотрудники полиции.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU