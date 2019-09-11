2019-09-11T22:20:08+03:00
Звезды

Русские гусли и тяжелые гитары: В Твери выступит московская группа «Иван-Царевич»

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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На концерт вход свободный, но есть определенные правилаНа концерт вход свободный, но есть определенные правила
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15 сентября в Твери выступит московская группа «Иван-Царевич». Концерт будет проходить в рамках частного мероприятия, но, чтобы было веселее, приглашают всех поклонников коллектива. Вход свободный.

Группа была образована в 1999 году и работает в стиле «эпик-фолк-метал» и представляет из себя сплав русского эпоса и фольклора, а также синтез современной тяжелой музыки с другой.

Музыка группы имеет своеобразное звучание, построенное на органичном сочетании русских гуслей, акустических и тяжелых гитар.

Уже в первый год творческой деятельности была создана необычная концертная программа. В программе - русский эпос в широком смысле этого слова и присущей жанру тяжелой музыки энергетическому напору.

15 сентября в 18.30.

По требованиям организаторов - face-control, dress-control, alco-control.

ИСТОЧНИК KP.RU

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