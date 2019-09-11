Завершён ремонт в здании психоневрологического интерната в Кимрах Тверской области
В Кимрском психоневрологическом интернате завершился ремонт помещений первого этажа первого крыла здания, сообщает Министерство соцзащиты Теврской области.
В отремонтированном крыле располагаются медицинские кабинеты, изолятор временного проживания, санузлы и вспомогательные помещения. Во время ремонта в помещениях отделали и покрасили стены и потолок, заменили двери, окна и напольное покрытие. Сейчас отремонтированные кабинеты обустраивают и готовят к приёму граждан.
СПРАВКА "КП"
Кимрский психоневрологический интернат занимается психической реабилитацией и оказанием иных социальных услуг в стационарных условиях гражданам пожилого возраста. В интернате имеется только мужское отделение. По данным 2018 года в нём 320 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU