2019-09-11T18:02:13+03:00
Общество

Завершён ремонт в здании психоневрологического интерната в Кимрах Тверской области

Отремонтировано одно из крыльев здания
Виктория ТУШКОВА
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Новая отделка. Фото: Министерство соцзащиты Тверская область.Новая отделка. Фото: Министерство соцзащиты Тверская область.
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В Кимрском психоневрологическом интернате завершился ремонт помещений первого этажа первого крыла здания, сообщает Министерство соцзащиты Теврской области.

В отремонтированном крыле располагаются медицинские кабинеты, изолятор временного проживания, санузлы и вспомогательные помещения. Во время ремонта в помещениях отделали и покрасили стены и потолок, заменили двери, окна и напольное покрытие. Сейчас отремонтированные кабинеты обустраивают и готовят к приёму граждан.

СПРАВКА "КП"

Кимрский психоневрологический интернат занимается психической реабилитацией и оказанием иных социальных услуг в стационарных условиях гражданам пожилого возраста. В интернате имеется только мужское отделение. По данным 2018 года в нём 320 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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