Дело об убийстве Михаила Круга отправят в архив
Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области отказало в уголовном преследовании киллера Александра Агеева, которого подозревали в убийстве певца Михаила Круга.
Об этом "Росбалту" рассказал источник в правоохранительных органах.
Известно, что имя небезызвестного в Твери Александра Агеева в "деле Круга" всплывало не раз. В августе 2019 года в доме, где был убит шансонье, состоялся следственный эксперимент, во время которого Агеев показал, как убивал Круга.
Сейчас Агеев находится в СИЗО в Тверской области, но вскоре будет этапирован в ЯНАО. Там его ждет суд за убийство сокамерника, но и без того киллер имеет два пожизненных срока.
- Следствие, расценив его роль в преступлении как покушение на кражу (статьи 30 и 158 УК РФ), вынесло постановление об отказе в возбуждении дела в связи с истечением срока давности. Поскольку второй участник нападения на шансонье - Дмитрий Веселов - мертв, дело Круга скоро отправят в архив, - пишет издание.
Напомним, певец Михаил Круг был застрелен в собственном доме 30 июня 2002 года. От полученных ран шансонье скончался в больнице.
Александр Агеев во время судебного эксперимента по делу о банде "Волков". Фото: из уголовного дела
ИСТОЧНИК KP.RU
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