2019-09-10T21:50:41+03:00
Общество

Медведь Топтыгин из Центра спасения медвежат-сирот Тверской области вернулся в лес

Косолапого выпустили в заказнике Костромской области
Ольга ТРОФИМОВА
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Топтыгина выпустили в заказнике Костромской области фото: vk.com/"Центр спасения медвежат-сирот"Топтыгина выпустили в заказнике Костромской области фото: vk.com/"Центр спасения медвежат-сирот"
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Медвежонок Топтыгин, поступивший в Центр из Костромской области в апреле, в конце августа был выпущен в дикую природу.

Чтобы доставить мишку до места назначения, специалистам Центра пришлось преодолеть около тысячи километров, но это того стоило - Топтыгин вернулся в родные края.

В Тверской области косолапый оказался после того, как в конце апреля его, четырехмесячного, нашли в жилой деревне Шарьинского района Костромской области. Возраст не позволил Топтыгину воспитываться вместе с другими медвежатами и его пришлось содержать отдельно.

- У Топтыгина проблем с аппетитом не было - на момент выпуска его вес составил 40 кг. С таким запасом энергии он сможет успешно адаптироваться к условиям естественной среды и благополучно перезимовать, - сообщает Центр спасения медвежат-сирот на своей странице в соцсети.

Мишку выпустили на свободу в Сумароковском заказнике. Перед выпуском медвежонок был помечен ошейником с GPS-передатчиком, который в течение года должен передавать данные о его местонахождении.

Кстати, ранее четверых "воспитанников" Центра выпустили в дикую природу на Вологодской земле.

Работа Центра по спасению медвежат-сирот продолжается. Помочь медведям прожить настоящую жизнь дикого зверя на природе может любой желающий, оказав Центру посильную финансовую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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