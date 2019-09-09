2019-09-09T14:22:48+03:00
Происшествия

В поезде "гадалка" развела попутчицу из Твери на золото и деньги

Ритуал обошелся пострадавшей в 155 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Чтобы избавиться от заклятия, женщина отдала гадалке все свои украшения и деньгиЧтобы избавиться от заклятия, женщина отдала гадалке все свои украшения и деньгиФото: Антон ПИКУС
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В совершении преступления по ч.2 ст. 159 УК РФ подозревается жительница республики Карелия.

С потенциальной клиенткой "гадалка" познакомилась в поезде Анапа - Санкт-Петербург. Женщины договорились встретиться в Твери для проведения ритуала по снятию порчи. По словам подозреваемой, негативному влиянию подвергалась не только пострадавшая, но и ее семья.

Обвиняемая сказала потерпевшей, что для снятия порчи необходимы денежные средства, как носитель хорошей энергии, а так же золото, чтобы очистить результат от негативной энергии.

После того как потерпевшая отдала свои золотые украшения и деньги, гадалка, пообещав вернуть украшения, исчезла. Ущерб потерпевшей составил 155 тысяч рублей.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 11 суток, то есть до 16 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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