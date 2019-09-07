2019-09-07T12:21:29+03:00
Спорт

В любую спортшколу жители Твери могут записаться в один день и в одном месте

Акция пройдёт в это воскресенье
Олег ХАДАЕВ
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Спорт начинается вот с таких соревнований, которые проводит "КП"-Тверь.Спорт начинается вот с таких соревнований, которые проводит "КП"-Тверь.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Единый день записи в спортшколы пройдёт в Твери 8 сентября во Дворце спорта «Юбилейный».

Мероприятие начнётся в 10:00 и продлится всего два часа.

Ранее запись проводилась просто так, сейчас в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

За два часа желающим будет предложено ознакомиться со спортивными школами города, пообщаться с тренерами, узнать условия зачисления в школы и секции.

- Запланированы показательные выступления юных спортсменов, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Если вы хотите записать ребёнка в спортшколу, планируйте завтра, 8 сентября, посетить Дворец спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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