В любую спортшколу жители Твери могут записаться в один день и в одном месте
Единый день записи в спортшколы пройдёт в Твери 8 сентября во Дворце спорта «Юбилейный».
Мероприятие начнётся в 10:00 и продлится всего два часа.
Ранее запись проводилась просто так, сейчас в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
За два часа желающим будет предложено ознакомиться со спортивными школами города, пообщаться с тренерами, узнать условия зачисления в школы и секции.
- Запланированы показательные выступления юных спортсменов, - сообщает пресс-служба правительства региона.
Если вы хотите записать ребёнка в спортшколу, планируйте завтра, 8 сентября, посетить Дворец спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU