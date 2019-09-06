Водитель на иномарке сбил женщину на "зебре" в Твери

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-06T10:01:12+03:00

Водитель на иномарке сбил женщину на "зебре" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла около 19:15 вечера, 5 сентября, на ул. 15 лет Октября, в Твери.

В региональном УГИБДД России сообщили, что 36-летний водитель, управляя автомобилем "Hyundai Solaris", обгонял троллейбус и сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина с полученными травмами была доставлена в приемное отделение больницы "скорой помощи" в Твери и после оказания медицинской помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU