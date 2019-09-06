2019-09-06T09:05:38+03:00
Общество

Чтобы не платить штраф, житель Твери сбил на машине инспектора рыбохраны

За случившееся он предстал перед судом
Ольга ТРОФИМОВА
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По решению суда за наезд на представителя власти мужчина заплатит штраф Фото: архив "КП"По решению суда за наезд на представителя власти мужчина заплатит штраф Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел в мае 2019 года на улице Пржевальского в Твери. Государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тверской области Федерального агентства по рыболовству Московско-Окского территориального управления, находясь в форменной одежде, проверял выполнение гражданами условий водопользования и выявил административное правонарушение.

Инспектор потребовал у нарушителя предоставить документы для составления протокола об административном правонарушении, но подсудимый отказался. Вместо этого, он сел в машину и поехал прямо на инспектора. В результате наезда он причинил физическую боль и страдания потерпевшему.

Приговором Заволжского районного суда г. Твери за причинение насилия представителю власти мужчине назначен штраф в размере восьми тысяч рублей в доход государства, сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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