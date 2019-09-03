В Твери водитель на автомобиле сбил подростка и скрылся
Пешеход самостоятельно обратился в больницу
В Твери сбили несовершеннолетнего пешеходаФото: Мария ЛЕНЦ
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ДТП произошло днем, 2 сентября, на ул. Лермонтова, в районе д. 45, в Твери.
Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобилист с места аварии скрылся, его ищут. Пострадавший пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился в ДОКБ г. Твери, после оказания медицинской помощи отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU