В Твери водитель на автомобиле сбил подростка и скрылся

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-03T09:46:32+03:00

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ДТП произошло днем, 2 сентября, на ул. Лермонтова, в районе д. 45, в Твери.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобилист с места аварии скрылся, его ищут. Пострадавший пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился в ДОКБ г. Твери, после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU