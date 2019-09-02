2019-09-02T16:04:05+03:00
Общество

Тверские школьники просят водителей задуматься о будущем

На дорогах областной столицы проходит "Месячник безопасности"
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские школьники приняли участие в акции "Письмо водителю" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиТверские школьники приняли участие в акции "Письмо водителю" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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В рамках мероприятия сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Твери совместно с кадетами специализированного класса ГИБДД школы №16 города Твери провели акцию "Письмо водителю". Свои обращения к автомобилистам написали более сотни школьников.

В письмах ребята призвали автолюбителей задуматься о будущем, сделав выбор в пользу безопасности, соблюдать правила дорожного движения, пропускать пешеходов на пешеходном переходе, перевозить детей в автокресле, не нарушать скоростной режим.

Свои письма-обращения школьники смогли вручить лично водителям, которых на улицах областной столицы останавливали сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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