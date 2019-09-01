В Тверской области поисковики спасли бабушку, увязшую в болоте

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-01T12:35:23+03:00

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Поиски пропавшей 75-летней пенсионерки прошли несколько дней назад в Старицком районе. Отправилась по грибы и не вернулась. Дело осложняли болота.

Подробный рассказ о поисках из «первых уст» на своей страничке в соцсети выложил ВПСО «Сова» Здесь своими впечатлениями от поисков делится волонтёр: «лес очень чистый и красивый, сосны стоят редко и видимость очень хорошая. Метров через 600 решаем, что можно начинать работу «на отклик». Кричу первый и неожиданно в ответ слышим далёкий, непонятный пока, но чёткий отклик».

Заплутавшую бабушку нашли с болоте. Она стояла по колено в болотной жиже, прижав к груди ведро с грибами. Пенсионерку из болота достали, напоили чаем, положили на носилки. Подоспевшие медики увезли ее в больницу.

Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает, хотя под наблюдением врачей ей придётся пробыть ещё неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU