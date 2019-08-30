В Заволжском районе Твери начали обновлять фасады жилых домов

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-30T16:49:39+03:00

Работники управляющих компаний закрашивают надписи на фасадах и убирают подтеки Фото: пресс-служба администрации Твери

Работники управляющих компаний убирают подтеки и закрашивают надписи на стенах

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Ремонт фасадов в Заволжском районе Твери начался после того, как специальная комиссия администрации Заволжского района города провела обследование жилого фонда на набережной Афанасия Никитина, улицы Горького, Петербургского шоссе (въезд в город).

По итогам инспекции было определено 42 дома, фасады которых необходимо обновить.

Работу проводят специалисты управляющих компаний на деньги, которые платят жители по строке "содержание дома". Работники закрашивают потеки, которые образуются после дождей, убирают надписи.

По информации администрации Твери, фасады будут отремонтированы и на других улицах района.

ИСТОЧНИК KP.RU