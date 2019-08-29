В Твери суд признал запрещенной информацию о производстве взрывчатых веществ, размещенную в интернете
Решение вступило в силу
Решение вступило в силуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Центральный районный суд с заявлением обратился прокурор Пролетарского района. Он указал, что по данным проведенной прокуратурой проверки некоторые сайты содержат информацию, противоречащую действующему законодательству, а именно законам, направленным на противодействие терроризму.
Речь шла о том, что на этих интернет-ресурсах размещено описание способов изготовления взрывчатых веществ, а именно так называемого «коктейля Молотова».
Все факты, изложенные в заявлении прокурора, полностью подтвердились. В связи с этим суд принял решение о признании данной информации запрещенной и недопустимой к распространению.
ИСТОЧНИК KP.RU