В Твери суд признал запрещенной информацию о производстве взрывчатых веществ, размещенную в интернете

29 Авг. 23:47 2019-08-29T23:50:00+03:00

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В Центральный районный суд с заявлением обратился прокурор Пролетарского района. Он указал, что по данным проведенной прокуратурой проверки некоторые сайты содержат информацию, противоречащую действующему законодательству, а именно законам, направленным на противодействие терроризму.

Речь шла о том, что на этих интернет-ресурсах размещено описание способов изготовления взрывчатых веществ, а именно так называемого «коктейля Молотова».

Все факты, изложенные в заявлении прокурора, полностью подтвердились. В связи с этим суд принял решение о признании данной информации запрещенной и недопустимой к распространению.

ИСТОЧНИК KP.RU