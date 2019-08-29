Глава поселения в Тверской области нарушил план закупок, а потому заплатил штаф

29 Авг. 23:26 2019-08-29T23:26:58+03:00

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29 августа сообщается, что Прокуратурой Старицкого района в ходе проверки исполнения законодательства было установлено нарушение.

Главой Архангельского сельского поселения Старицкого района были нарушены сроки утверждения плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год.

- В связи с этим прокуратурой района в отношении главы Архангельского сельского поселения возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок).

Должностное лицо было признано виновным. В отношении него было назначило административное наказание за каждое из них в виде штрафа в размер 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU