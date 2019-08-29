2019-08-29T23:32:46+03:00
Общество

Глава поселения в Тверской области нарушил план закупок, а потому заплатил штаф

Нарушение установила Прокуратура Старицкого района
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Теперь придется заплатить штрафТеперь придется заплатить штрафФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

29 августа сообщается, что Прокуратурой Старицкого района в ходе проверки исполнения законодательства было установлено нарушение.

Главой Архангельского сельского поселения Старицкого района были нарушены сроки утверждения плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год.

- В связи с этим прокуратурой района в отношении главы Архангельского сельского поселения возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок).

Должностное лицо было признано виновным. В отношении него было назначено административное наказание за каждый из пунктов придется заплатить штраф в размере 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери суд признал запрещенной информацию о производстве взрывчатых веществ, размещенную в интернете
Глава поселения в Тверской области нарушил план закупок, а потому заплатил штаф
Группа «Немного Нервно» представит в Твери новый альбом «Светлей»
Здание бывшего тюремного замка в Бежецке стало музеем УФСИН в Тверской области
На Октябрьском проспекте в Твери пенсионер на иномарке наехал на бетонные блоки
Дорожная кампания в Твери достигла экватора
МЧС завершили приемку школ Тверской области к новому учебному году
Житель Тверской области хранил наркотики для личного пользования
Пациентке из Ржева понадобилась помощь санавиации Тверской области
Трое жителей Вышнего Волочка обналичивали в Тверской области деньги столичных фирм
На улице Хромова в Твери девушка попала под "Камаз"