2019-08-29T23:14:22+03:00
Звезды

Группа «Немного Нервно» представит в Твери новый альбом «Светлей»

Начало в 19.30
Ирина ТАРАСОВА
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Группа представит свою одиннадцатую пластинку. Фото: из архива группы "Немного нервно"Группа представит свою одиннадцатую пластинку. Фото: из архива группы "Немного нервно"
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18 сентября в Твери в рамках тура группы «Немного Нервно» пройдет концерт. Музыканты представит свой новый альбом и новую программу «Светлей» .

«Светлей» - это одиннадцатая пластинка коллектива, в которой объединились элементы неоклассики (скрипка, фортепиано), дрим-фолка (glockenspiel, этнические флейты, перкуссия), рока и indietronica.

- Десять песен о том, о чем не принято говорить. Десять текстов о ненависти и любви, оторванных от времени и места. Десять историй, которые вызовут гнев, отрицание или осознание. Это не то, что вы подумали. Это «Светлей», - образно рассказывают об альбоме музыканты.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

18 сентября в 19:30.

Билеты: 500/600р. - пред.продажа; 700р. - в день концерта (при входе).

ИСТОЧНИК KP.RU

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