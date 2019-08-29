Здание бывшего тюремного замка в Бежецке стало музеем УФСИН в Тверской области

29 Авг. 22:54 2019-08-29T22:54:03+03:00

Музейные экспонаты частично расположены в камерах старинного Бежецкого тюремного замка Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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Музейная экспозиция, объединившая историю исправительного учреждения и Бежецкого района, открылась впервые.

Она включает в себя несколько залов: зал истории уголовно-исполнительной системы, зал, посвященный Великой Отечественной войне и военным конфликтам, зал новомучеников и священников, подвергнутых репрессиям, зал современной истории ИК-6, зал знаменитых личностей Бежецкого края.

Интересно то, что музейные экспонаты частично расположены в камерах старинного Бежецкого тюремного замка, построенного в 1847 году.

Выставочными экспонатами с музеем поделились краеведы ветераны, местные жители.

К примеру, ценными экземплярами из своей коллекции почтовых открыток с видами дореволюционного Бежецка поделился краевед Владимир Козырев. Личные вещи отдал в музей ветеран УИС, начальник ИК-6 с 1977 по 1986 годы Николай Кириллович Белик.

Первую экскурсию для собравшихся почетных гостей провел начальник колонии Владислав Лапин.

ИСТОЧНИК KP.RU