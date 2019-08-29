На Октябрьском проспекте в Твери пенсионер на иномарке наехал на бетонные блоки

СЕГОДНЯ 22:32 2019-08-29T22:32:41+03:00

Водитель пострадал, наехав на бетонные блоки в "Южном" Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Владислав Константинович

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Авария произошла вечером, 29 августа. Водитель автомобиля "Шкода Октавия" не заметил бетонные блоки и наехал на них. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в сооцсети.

Пост вызвал горячее обсуждение среди автолюбителей. В частности, многие отмечают, что бетонные блоки плохо видно на дороге. Они сливаются с асфальтом и их легко не заметить.

В группе также сообщается, что за рулем "Шкоды" ехал пенсионер. Мужчина отделался царапинами на лице.

Напомним, 26 августа левый поворот на гипермаркет "Глобус" при движении из центра был перекрыт бетонными блоками.

В региональной Госавтоинспекции пояснили, что эта мера введена на неопределенный срок - до тех пор, пока не будет взят на баланс светофор у гипермаркета.

В настоящее время, чтобы повернуть к "Глобусу" при движении из центра, нужно проехать за перекрытый перекресток на разворот. Чтобы попасть в Мамулино с окружной - проехать через кольцо в Южном.

ИСТОЧНИК KP.RU