На Октябрьском проспекте в Твери пенсионер на иномарке наехал на бетонные блоки
Авария произошла вечером, 29 августа. Водитель автомобиля "Шкода Октавия" не заметил бетонные блоки и наехал на них. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в сооцсети.
Пост вызвал горячее обсуждение среди автолюбителей. В частности, многие отмечают, что бетонные блоки плохо видно на дороге. Они сливаются с асфальтом и их легко не заметить.
В группе также сообщается, что за рулем "Шкоды" ехал пенсионер. Мужчина отделался царапинами на лице.
Напомним, 26 августа левый поворот на гипермаркет "Глобус" при движении из центра был перекрыт бетонными блоками.
В региональной Госавтоинспекции пояснили, что эта мера введена на неопределенный срок - до тех пор, пока не будет взят на баланс светофор у гипермаркета.
В настоящее время, чтобы повернуть к "Глобусу" при движении из центра, нужно проехать за перекрытый перекресток на разворот. Чтобы попасть в Мамулино с окружной - проехать через кольцо в Южном.
ИСТОЧНИК KP.RU