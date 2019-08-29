Дорожная кампания в Твери достигла экватора

СЕГОДНЯ 20:25 2019-08-29T20:25:39+03:00

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В Твери продолжается масштабная ремонтная кампания, которая проходит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По информации администрации Твери, на сегодняшний день объём выполненных работ по укладке щебёночно-мастичного асфальтобетона составляет 296,4 тысяч кв.м или 53,7% от общего объёма.

Приемочная комиссия приняла 11 объектов из 24. Это участок проспекта Победы в микрорайоне "Чайка", набережная Афанасия Никитина, бульвар Профсоюзов, улицы Освобождения, Хромова, Бебеля, два участка улицы Орджоникидзе, части улицы Паши Савельевой, Октябрьский проспект, а также участок Рябеевского шоссе.

За счёт сэкономленных на конкурсных процедурах средств этот список пополнят еще три объекта - участки улиц Склизкова, Ипподромной и Беляковского переулка.

ИСТОЧНИК KP.RU