2019-08-29T20:03:09+03:00
Общество

МЧС завершили приемку школ Тверской области к новому учебному году

Существенных нарушений не выявлено
Ольга ТРОФИМОВА
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МЧС завершили приемку школ Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМЧС завершили приемку школ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сегодня, 29 августа, в ГУ МЧС России по Тверской области оценили подготовку учебных заведений к новому учебному году.

По информации пресс-службы ведомства, всего было проверено 1106 организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В ходе проверок нарушений не выявлено.

- На сегодняшний день все предъявленные к приемке учреждения приняты, приемка объектов Комитета по физической культуре и спорту спланирована на сентябрь, - отметил заместитель начальника Главного управления, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Денис Евсеев.

Среди режимных нарушений выявлено отсутствие плафонов на светильниках, отсутствие замков на дверях, неисправность средств пожаротушения. Все недочеты устранены.

Отмечалось, что особое внимание будет уделено проведению торжественных линеек, которые пройдут в регионе 2 сентября. Обеспечивать безопасность на мероприятиях от МЧС России будут более 450 человек и 65 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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