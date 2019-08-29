Житель Тверской области хранил наркотики для личного пользования

СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-29T19:42:22+03:00

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Факт хранения наркотических средств был выявлен сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Ржевский".

В ходе обыска квартиры 38-летнего местного жителя наркополицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения общей массой более 60 граммов. Экспертиза подтвердила, что оно является наркотиком. Подозреваемый пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU