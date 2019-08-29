Житель Тверской области хранил наркотики для личного пользования
Возбуждено уголовное дело
Мужчине грозит реальный срокФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Факт хранения наркотических средств был выявлен сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Ржевский".
В ходе обыска квартиры 38-летнего местного жителя наркополицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения общей массой более 60 граммов. Экспертиза подтвердила, что оно является наркотиком. Подозреваемый пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU