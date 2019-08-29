Пациентке из Ржева понадобилась помощь санавиации Тверской области
Женщину доставили в областную больницу
Вертолет санавиации МЧС совершил срочный вылет в Ржевский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Срочный вылет 29 августа вертолет санавиации МЧС России совершил в Ржевский район Тверской области для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациентки в областную клиническую больницу города Твери.
В 11:36 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в Ржевский район, а спустя несколько часов вместе с пациенткой совершил посадку в Твери.
Женщину доставили в областную клиническую больницу города для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU