Пациентке из Ржева понадобилась помощь санавиации Тверской области

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-29T17:39:25+03:00

Вертолет санавиации МЧС совершил срочный вылет в Ржевский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Срочный вылет 29 августа вертолет санавиации МЧС России совершил в Ржевский район Тверской области для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациентки в областную клиническую больницу города Твери.

В 11:36 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в Ржевский район, а спустя несколько часов вместе с пациенткой совершил посадку в Твери.

Женщину доставили в областную клиническую больницу города для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU