2019-08-29T17:25:01+03:00
Происшествия

Трое жителей Вышнего Волочка обналичивали в Тверской области деньги столичных фирм

Мужчинам грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители Тверской области обналичивали в регионе деньги московских фирмЖители Тверской области обналичивали в регионе деньги московских фирмФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Подозреваемые в неправомерном обороте средств платежей были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

Установлено, что трое жителей города Вышний Волочек обналичивали в Тверской области деньги московских юридических лиц.

- На счет подконтрольной им организации зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процента от перевода. Всего за три года было обналичено более десяти миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В местах жительства фигурантов прошли обыски, были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 187 УК РФ, подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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