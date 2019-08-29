На улице Хромова в Твери девушка попала под "Камаз"
У пострадавшей - тяжелые травмы
Девушка попала под "Камаз" в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла днем, 29 августа, недалеко от супермаркета на улице Хромова.
Как сообщили в областном УГИБДД, водитель на "Камазе" при повороте не заметил пешехода и сбил 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая получила тяжелые травмы - переломы ног, сотрясение мозга и травму головы - и была госпитализирована в медучреждение. Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU