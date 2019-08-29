На улице Хромова в Твери девушка попала под "Камаз"

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-29T16:45:51+03:00

Девушка попала под "Камаз" в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авария произошла днем, 29 августа, недалеко от супермаркета на улице Хромова.

Как сообщили в областном УГИБДД, водитель на "Камазе" при повороте не заметил пешехода и сбил 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила тяжелые травмы - переломы ног, сотрясение мозга и травму головы - и была госпитализирована в медучреждение. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU