2019-08-29T16:45:51+03:00
Происшествия

На улице Хромова в Твери девушка попала под "Камаз"

У пострадавшей - тяжелые травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка попала под "Камаз" в ТвериДевушка попала под "Камаз" в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла днем, 29 августа, недалеко от супермаркета на улице Хромова.

Как сообщили в областном УГИБДД, водитель на "Камазе" при повороте не заметил пешехода и сбил 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила тяжелые травмы - переломы ног, сотрясение мозга и травму головы - и была госпитализирована в медучреждение. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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