2019-08-29T16:21:43+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на иномарке сбил женщину с коляской

Количество пострадавших уточняется
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителя ослепило солнце и он зацепил коляску на обочине Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВодителя ослепило солнце и он зацепил коляску на обочине Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем, 29 августа, на улице Набережная в Нелидово.

Водитель на иномарке "Ауди А6" сбил женщину, которая шла по обочине дороги с коляской. По информации региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал двухлетний ребенок. Угрозы жизни нет, диагноз уточняется.

Сам водитель пояснил, что его ослепил солнечный свет, он не заметил коляску и зацепил ее по касательной.

Пострадавшие доставлены в ЦРБ г. Нелидово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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