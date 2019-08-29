В Тверской области водитель на иномарке сбил женщину с коляской
Количество пострадавших уточняется
Водителя ослепило солнце и он зацепил коляску на обочине Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария случилась днем, 29 августа, на улице Набережная в Нелидово.
Водитель на иномарке "Ауди А6" сбил женщину, которая шла по обочине дороги с коляской. По информации региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал двухлетний ребенок. Угрозы жизни нет, диагноз уточняется.
Сам водитель пояснил, что его ослепил солнечный свет, он не заметил коляску и зацепил ее по касательной.
Пострадавшие доставлены в ЦРБ г. Нелидово.
ИСТОЧНИК KP.RU