Трамвайный парк на площади Капошвара в Твери начали разбирать

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-29T16:13:13+03:00

В Твери начали демонтаж трамвайного парка на Капошвара Фото: vk.com/Сергей Терехов

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В Твери начался демонтаж трамвайного парка на площади Капошвара. Происходящее заснял на квадрокоптер Сергей Терехов и выложил фото на своей странице в соцсети ВКонтакте 29 августа.

"Бывший трамвайный парк на Капошвара начали разбирать ударными темпами с привлечением тяжелой техники, походу что-то будет..." - подписал фото автор.

Напомним, трамвайный парк на Капошвара не функционирует с 2010 года. Его закрыли за ненадобностью, когда сокращали трамвайные маршруты. Территория быстро пришла в упадок.

Два года назад депутаты Тверской городской Думы приняли решение передать трамвайное депо в собственность региона для строительства делового центра "Тверь сити".

ИСТОЧНИК KP.RU