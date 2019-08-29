Трамвайный парк на площади Капошвара в Твери начали разбирать
В Твери начался демонтаж трамвайного парка на площади Капошвара. Происходящее заснял на квадрокоптер Сергей Терехов и выложил фото на своей странице в соцсети ВКонтакте 29 августа.
"Бывший трамвайный парк на Капошвара начали разбирать ударными темпами с привлечением тяжелой техники, походу что-то будет..." - подписал фото автор.
Напомним, трамвайный парк на Капошвара не функционирует с 2010 года. Его закрыли за ненадобностью, когда сокращали трамвайные маршруты. Территория быстро пришла в упадок.
Два года назад депутаты Тверской городской Думы приняли решение передать трамвайное депо в собственность региона для строительства делового центра "Тверь сити".
ИСТОЧНИК KP.RU