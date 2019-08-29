Пациентов в медучреждении Твери кормили некачественным творогом

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-29T13:52:01+03:00

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Проверку молочной продукции провели инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из медицинский учреждений Твери.

Результаты лабораторных исследований продукта, а именно творога с массовой долей жира 9%, производства Ивановской области, показали несоответствие жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области приняты меры по недопущению использования некачественного продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU