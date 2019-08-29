Двое иностранцев получили реальные сроки за попытку сбыта наркотиков в Твери

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-29T13:37:17+03:00

Двое мужчин отправятся в колонию за попытку сбыта наркотиков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приговор не вступил в законную силу

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Перед Московским районным судом г. Твери предстали двое граждан Республики Узбекистан. Мужчины признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Судом установлено, что подсудимые действовали в сговоре с третьим лицом и получили сверток с наркотическим веществом, используя Интернет.

Виновных задержали в тот момент, когда они прятали наркотик.

За покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, суд приговорил мужчин к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет и 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU