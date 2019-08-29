2019-08-29T13:37:17+03:00
Происшествия

Двое иностранцев получили реальные сроки за попытку сбыта наркотиков в Твери

Приговор не вступил в законную силу
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Двое мужчин отправятся в колонию за попытку сбыта наркотиковДвое мужчин отправятся в колонию за попытку сбыта наркотиковФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Перед Московским районным судом г. Твери предстали двое граждан Республики Узбекистан. Мужчины признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Судом установлено, что подсудимые действовали в сговоре с третьим лицом и получили сверток с наркотическим веществом, используя Интернет.

Виновных задержали в тот момент, когда они прятали наркотик.

За покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, суд приговорил мужчин к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет и 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пациентов в медучреждении Твери кормили некачественным творогом
Выпивая в незнакомой компании, мужчина стал жертвой грабителей в Тверской области
По настоянию прокуратуры в Тверской области убрали несанкционированную свалку
В Твери разбили стекло и обокрали автомобиль местного жителя
«Тверь Водоканал» готов к зиме
Две пенсионерки опрокинулись в кювет на иномарке в Тверской области
Следователи проверяют бывшего директора предприятия в Тверской области, который задолжал работникам более двух миллионов рублей
Бассейн в СК "Пролетарка" в Твери закрыли на неопределенный срок
В Твери в рамках дорожной кампании отремонтируют еще несколько улиц
Молодая мошенница обманула интернет-покупателя в Тверской области
Участник передачи «В нашу гавань заходили корабли» Максим Кривошеев выступит в Твери
В соцсетях объявился "фейковый" священник, который собирает деньги на восстановление храма в Твери
На Мигаловской развязке в Твери изменится схема движения
1 сентября в Твери пройдут выставки, Дни открытых дверей и марафон бега
Молодые московские группы "Vesssna" и "Сказки Ино" выступят в Твери 1 сентября
Тверь посетила делегация из Китая
В детских лагерях Твери завершилась четвертая смена