В Твери разбили стекло и обокрали автомобиль местного жителя

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-29T11:19:12+03:00

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С заявлением в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 21-летний житель областного центра. Молодой человек сообщил, что неизвестный разбил стекло у его автомобиля «Мицубиси», припаркованного по месту жительства, и забрал автомагнитолу и видеорегистратор. Ущерб составил более 10 000 рублей.

Личность подозреваемого была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый неработающий 38-летний житель поселка Эммаус. Фигурант сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU