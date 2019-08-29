2019-08-29T10:28:32+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» готов к зиме

ООО «Тверь Водоканал» получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
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Проверка готовности проводилась в отношении водозаборов, очистных сооружений канализации, насосных станций, а также управления и производственной базы предприятия, всего 21 объекта.

В плане компании по подготовке к ОЗП значилось более 60 мероприятий. В их числе перекладка почти 2 км водопроводных и канализационных сетей, ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов (план перевыполнен на 130% и 170% соответственно), ремонт колонок, насосного оборудования и колодцев. Кроме того, проверены резервные источники питания и системы электрооборгревапавильонов.

Для обеспечения бесперебойной работы канализационных насосных станций выполнена промывка приемных резервуаров, для снижения нагрузки на канализационную сеть проведена герметизация дюкерных камер и люков колодцев. Для улучшения качества водоподготовки выполнен капитальный ремонт скорых фильтров.

«Летняя ремонтная кампания –ответственный этап подготовки объектов, сетей и оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период. Мы провели большой объем работ, чтобы повысить надежность оказания услуг водоснабжения и водоотведения и свести к минимуму риски возникновения нештатных ситуаций, устранять которые зимой гораздо сложнее и дольше. Хочу отметить слаженную работу коллектива предприятия, который выполнил план подготовки к ОЗП уже к 1 августа, - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

При этом стоит отметить, что явной сезонности в работе водоканала нет. Деятельность предприятия по ремонту сетей, колодцев, запорной арматуры и оборудования продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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