Две пенсионерки опрокинулись в кювет на иномарке в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-29T09:42:48+03:00

На трассе две женщины опрокинулись в кювет на иномарке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось рано утром 28 августа на 414-м км трассы М-9 "Балтия" в Торопецком районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 60-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Skoda Octavia", ехала в направлении Риги, заснула за рулем, съехала на машине в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадала 87-летняя пассажирка иномарки. С полученными травмами она доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU