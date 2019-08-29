Две пенсионерки опрокинулись в кювет на иномарке в Тверской области
Авария произошла на трассе М-9 "Балтия"
На трассе две женщины опрокинулись в кювет на иномаркеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось рано утром 28 августа на 414-м км трассы М-9 "Балтия" в Торопецком районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 60-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Skoda Octavia", ехала в направлении Риги, заснула за рулем, съехала на машине в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.
В результате аварии пострадала 87-летняя пассажирка иномарки. С полученными травмами она доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU