Следователи проверяют бывшего директора предприятия в Тверской области, который задолжал работникам более двух миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-29T09:36:00+03:00

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Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «МДС-Микро». Руководителя подозревают в том, что он более двух месяцев не выплачивал зарплату работникам указанного предприятия, расположенного в Кимрах, в виду личной заинтересованности.

Труд 16 работников не оплачивался в период с 6 июня по 25 октября 2018 года, 29-ти людям выплачена заработная плата свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, еще 27 человек получили лишь половину заработанных денег.

По состоянию на 25 октября 2018 года общая сумма задолженности составила более 2 миллионов 620 тысяч рублей, и до настоящего времени не погашена.

- В рамках уголовного дела следователями СКР проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы, изучается бухгалтерская и кадровая документация Общества, проводятся допросы сотрудников предприятия и представителей его администрации, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU