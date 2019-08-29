Бассейн в СК "Пролетарка" в Твери закрыли на неопределенный срок
Об этом сообщили на официальной странице комплекса в соцсети
Бассейн во Дворе Пролетарки закрыт по техническим причинам Фото: vk.com/СК "Пролетарка"
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О том, что бассейн закрыт стало известно несколько дней назад, когда на официальной странице СК "Пролетарка" в соцсети, появилось сообщение, что открытие бассейна переносится на неопределенный срок по техническим причинам.
Напомним, бассейн, расположенный во Дворе Пролетарки, 93, был закрыт 29 мая 2019 года в связи с плановыми отключениями горячей воды в Пролетарском районе. Предварительная дата открытия бассейна была назначена на 26 августа, но ее перенесли.
В соцсети посетители спортивного комплекса возмущаются, что жителей лишили единственного на весь район бассейна, в котором занимались около 300 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU