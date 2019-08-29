2019-08-29T08:52:47+03:00
Общество

В Твери в рамках дорожной кампании отремонтируют еще несколько улиц

В список попали улицы Склизкова, Ипподромная, Беляковский переулок
Ольга ТРОФИМОВА
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Еще три объекта попали в программу ремонта дорог Фото: пресс-служба администрации ТвериЕще три объекта попали в программу ремонта дорог Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Твери продолжается ремонтная кампания, которая проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". В него входит 30 объектов, но благодаря сэкономленным средствам по итогам конкурсных процедур в список включили еще три объекта.

Так, более 86 млн рублей направят на ремонт трех участков общей протяженностью два километра по улицам Склизкова, Ипподромная и по Беляковскому переулку.

Деньги также выделят на приобретение комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, на установку на Комсомольском и Волоколамском проспектах, улицах Орджоникидзе и Горького направляющих ограждений и на обустройство новых светофоров на проспекте Победы и на улице Паши Савельевой.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, дорожная сеть – это серьёзная долгосрочная инвестиция, которая даст региону возможность развиваться экономически и социально. После ремонта дороги должны прослужить без ремонта как минимум в течение гарантийного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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