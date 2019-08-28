Участник передачи «В нашу гавань заходили корабли» Максим Кривошеев выступит в Твери
7 сентября в Твери Максим Кривошеев представит программу «Диалог двух Александров». Составлена она будет из песен Александра Вертинского и Александра Галича.
- Правильным образом составленная последовательность песен окажет на зрителя несравненно более сильное воздействие, нежели «сумма воздействий» по отдельности спетых песен - объясняет задумку концерта исполнитель.
Впрочем, в этом лучше убедиться самому.
Максим Кривошеев — российский актёр, чтец, музыкант, бард, исследователь и удивительный исполнитель авторской и фольклорной песни, лауреат 1-го конкурса им. Андрея Миронова. Максим окончил Высшее театральное училище им. Щепкина.
Работал в Ногинском Драматическом театре, с 1984 по 1988 год - в Московском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»).
Участник радио- и телепередачи «В нашу гавань заходили корабли».
Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.
Начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU